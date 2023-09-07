Kebakaran Melanda Rumah yang Diduga Jadi Gudang Bensin dan Solar Ilegal

Rumah warga yang diduga jadi gudang minyak ilegal kebakaran (Foto: Istimewa)

MERANGIN - Satu rumah milik warga Desa Sungai Ulak, kecamatan Nalo Tantan, kabupaten Merangin, Jambi, yang diduga dijadikan gudang minyak bensin dan solar ilegal sekira pukul 17.40 WIB terbakar. Sontak saja kobaran api yang berasal dari rumah milik MN, dengan cepat langsung membakar isi gudang yang berisikan minyak tersebut.

Api dengan cepat membumbung tinggi dengan disertai asap yang hitam pekat, Sontak saja kejadian tersebut membuat warga Langung panik, sebab isi gudang merupakan bahan bakar yang mudah terbakar.

"Itu rumah milik MN dan memang dikenal sebagai tukang lansir minyak, itu yang terbakar merupakan gudang yang berisi pertalite dan solar " ungkap warga berinisial As, saat berada di lokasi kejadian Kamis (7/9/2023).

Dikatakan As, pemilik rumah selama ini dikenal sebagai tukang langsir minyak di beberapa SPBU di kabupaten Merangin.

"Setau kami MN sering melansir minyak dari sejumlah SPBU, tidak menyangka jika gudangnya yang ada beberapa tedmon berisi pertalite dan solar terbakar," ucapnya lagi.

Terpisah Kapolsek Bangko Iptu Agus Ramadhan, saat di konfirmasi melalui ponselnya, membenarkan terjadinya kebakaran di salah satu rumah warga sungai ulak, Dan saat ini api sudah padam.

"Api sudah padam, Diduga sumber api dari korsleting listrik," ungkap Kapolsek Bangko Iptu Agus Ramadhan.