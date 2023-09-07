Waspada! Perairan Yogya Potensi Diterjang Gelombang Tinggi

YOGYAKARTA - Cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang Kamis 7 September 2023 diprakirakan bakal cerah berawan. Hanya saja Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY.

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari cerah berawan. Siang – sore hari bakal cerah berawan dan malam hari berawan. Sementara Jumat 8 September 2023 dini hari cerah berawan.

Suhu udara berkisar 18 - 30 °C dengan kelembapan udara 68 - 95 %. Angin dari Timur Laut – Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )