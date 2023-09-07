Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Waspada! Perairan Yogya Potensi Diterjang Gelombang Tinggi

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:45 WIB
Waspada! Perairan Yogya Potensi Diterjang Gelombang Tinggi
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang Kamis 7 September 2023 diprakirakan bakal cerah berawan. Hanya saja Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY.

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari cerah berawan. Siang – sore hari bakal cerah berawan dan malam hari berawan. Sementara Jumat 8 September 2023 dini hari cerah berawan.

Suhu udara berkisar 18 - 30 °C dengan kelembapan udara 68 - 95 %. Angin dari Timur Laut – Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605/cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189577/cuaca_ekstrem-63X7_large.jpg
Waspada! Dampak Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon 93S Mengintai Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189563/cuaca_ekstrem-1LsJ_large.jpg
Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189111/bmkg-qNoi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 91S Picu Peningkatan Hujan di Sumatera, BMKG: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187525/menko_pmk_pratikno-Mtyj_large.jpg
Menko PMK: Waspada Potensi Hujan Lebat hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673/siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement