Diduga Dicuri dari Sejumlah Mushola, Belasan Alquran Ditemukan di Irigasi Lereng Semeru

LUMAJANG - Warga di Lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan belasan Alquran di saluran irigasi sawah.

Video penemuan Alquran tersebut pun viral di media sosial (medsos)

Belum diketahui siapa yang membuang belasan kitab suci umat Islam tersebut. Namun, sebelum temuan itu ejumlah pemilik mushola di desa setempat mengaku kehilangan sejumlah Alquran.

Belasan Alquran tersebut pertama kali ditemukan oleh Sugeng, warga setempat yang hendak merendam bibit padi.

Dia tidak sengaja menemukan 9 Alquran terpendam di dalam saluran irigasi dengan kondisi terbungkus kain.