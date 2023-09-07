Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Babinsa Cukur Rambut Puluhan Siswa SMP Asal-asalan, Orangtua Protes!

Irwan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:29 WIB
Viral Babinsa Cukur Rambut Puluhan Siswa SMP Asal-asalan, Orangtua Protes!
Viral Babinsa cukur rambut siswa SMP asal-asalan (Foto: Tangkapan layar/Irwan)
A
A
A

PURWAKARTA - Beredar video seorang anggota TNI yang diketahui bertugas menjadi Babinsa di Kecamatan Maniis, tengah menggunting rambut puluhan siswa SMP Negeri 1 Maniis di areal lapangan sekolah.

Dalam video itu, oknum TNI mengatakan, jika siswa keberatan harap diingat jika yang melakukan adalah anggota Babinsa Kodim 0619 Purwakarta.

Aksi gunting rambut itu pun diprotes orangtua siswa karena menggunting rambut secara asal-asalan. Para orangtua siswa pun marah dan meminta tanggung jawab pihak sekolah serta oknum TNI.

Usut punya usut, aksi itu dilakukan oknum TNI saat diminta sekolah menjadi pembina upacara pada Senin 4 September 2023. Materi yang di sampaikan terkait pembinaan kedisiplinan. Namun, di tengah kegiatan upacara, oknum itu menggunting rambut puluhan siswa yang diduga menghukum dengan cara cukur paksa.

Mediasi pun dilakukan, namun sempat diwarnai kericuhan. Seroang guru yang memicu panasnya mediasi nyaris jadi bulan-bulanan warga dan langsung dievakuasi. Mediasi dilanjutkan dan oknum TNI meminta maaf kepada orangtua siswa.

Menurut sejumlah orangtua siswa, salah satunya Dade, sebagai orangtua mereka kecewa dan sakit hati. Mereka berharap pemberian sangsi dilakukan lebih mendidik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
