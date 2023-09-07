Krisis Air Bersih Landa Jabar, Kabupaten Bogor Paling Parah

BANDUNG - Krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan sudah dirasakan warga Jawa Barat. Sejak Januari hingga September 2023, terdapat 15 kabupaten/kota yang mengalami krisis air bersih.

Menurut Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Hadi Rahmat, musim kemarau yang mengakibatkan kesulitan air bersih ini hampir merata di seluruh Jabar.

"15 Kabupaten/Kota terdampak kemarau, warga banyak yang kekurangan air bersih," kata Hadi dalam keterangannya, Kamis (6/9/2023).

Adapun ke-15 kabupaten/kota itu di antaranya Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Garut, Bandung Barat, Bandung, Purwakarta, Majalengka, Karawang, Subang, Cirebon, Pangandaran dan lainnya.

"Ada 64 kecamatan dan 156 desa di Jabar yang terdampak kekeringan ini. Desa ini kesulitan air bersih," paparnya.

Hanya saja, kata Hadi, Kabupaten Bogor menjadi daerah yang paling parah krisis air bersih. Pasalnya ada 71 desa yang terdampak.