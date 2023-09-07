Advertisement
HOME NEWS JABAR

Atap SDN 042 Gambir Kota Bogor Ambruk, Empat Murid Alami Luka Ringan

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:19 WIB
Atap SDN 042 Gambir Kota Bogor Ambruk, Empat Murid Alami Luka Ringan
Atap ruang kelas di SDN 042 Gambir Kota Bandung ambruk (Foto: MPI/Arif)
A
A
A

BANDUNG - Atap ruang kelas SDN 042 Gambir, Kota Bandung, ambruk pada Selasa (5/9/2023). Empat siswa yang berada di lokasi mengalami luka ringan dan sempat dibawa ke rumah sakit.

Pantauan di lokasi, kondisi atap yang ambruk cukup mengenaskan. Genting dan plafon kondisinya jebol dan jatuh ke lantai. Sejumlah material bangunan berserakan di bagian bawah.

Kepala Sekolah SDN 042 Gambir, Nunun Komala, mengatakan, atap roboh terjadi pada Selasa (5/9/2023) sekitar pukul 12.30 WIB. Namun dia bersyukur, saat itu para murid sedang beristirahat. Hingga tiba-tiba ada suara atap roboh yang berasal dari salah satu ruangan kelas.

"Saat itu tidak ada aktivitas belajar mengajar, karena siswa sedang istirahat," kata Nunun Komala.

Menurut dia, sedangkan empat siswa yang mengalami luka, lantara mereka mendekat ke lokasi setelah ada suara ambruk. Mereka pun terkena material reruntuhan bangunan dan mengalami luka lecet.

Nunun memastikan, kondisi empat murid yang terkena material reruntuhan bangunan sudah membaik dan berada di rumahnya masing-masing setelah sempat dilarikan ke rumah sakit.

Ruangan kelas yang atapnya roboh itu sudah lama tak digunakan untuk aktivitas belajar dan mengajar karena kondisinya yang mengkhawatirkan. Ruangan itu sudah direncanakan bakal diperbaiki oleh Disdik Kota Bandung tapi terlanjur roboh.

