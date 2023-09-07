Elektabilitas Tinggi di Jabar, Ridwan Kamil Menguat sebagai Cawapres

JAKARTA - Nama mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Kang Emil kembali mengemuka dalam bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pasalnya, Kang Emil -sapaan akrabnya- dinilai bisa menutupi kelemahan Ganjar Pranowo di Jawa Barat (Jabar) lantaran memiliki elektabilitas tinggi di Jabar.

"Karena bagaimanapun juga basis politik suara Pak Ganjar utamanya berada di Jateng dan Jabar merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi pemilih yang paling besar di Indonesia. Jadi, mungkin itu menjadi pertimbangan," kata Pengamat politik Ade Reza Hariyadi, Kamis (7/9/2023).

Survei terbaru yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) awal Agustus lalu menunjukkan mayoritas pemilih di Jabar terkonsentrasi pada Bacapres Prabowo Subianto (39,2%) dan Anies Baswedan (29,6%). Hanya sekitar 25,2% responden yang menyatakan bakal memilih Ganjar.

Pasangan Ganjar-Kang Emil disebut juga klop lantaran kinerja keduanya tergolong baik dalam memimpin provinsi masing-masing.

"Salah satu nilai tambah dalam membangun persepsi publik tentang keberhasilan mereka (Ganjar dan Kang Emil) dalam pemerintahan yang bisa direplikasi kalau mereka mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres," terangnya.