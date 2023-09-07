Penarik Becak Tewas Misterius di Ringroad Kota Siantar, Polisi Turun Tangan

MEDAN - Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan di pinggir jalan lingkar (ringroad) Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun. Penemuan mayat itu sempat menghebohkan warga sekitar lokasi penemuan mayat pada Kamis (7/9/2023) pagi tadi.

Informasi yang dihimpun, mayat yang belakangan diketahui bernama Juara Parulian Gultom (53) itu pertama kali ditemukan warga yang tengah melintas di sekitar lokasi tersebut. Penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke aparat pemerintahan setempat dan kemudian dilanjutkan ke Polisi.

Polisi yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan personel ke lokasi untuk memastikan laporan tersebut. Mereka lalu menutup lokasi penemuan mayat dengan garis Polisi untuk memulai penyelidikan.

Saat ini mayat Juara sudah dievakuasi ke RSUD Djasmen Saragih Kota Pematang Siantar untuk kepentingan visum dan autopsi.