Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Penarik Becak Tewas Misterius di Ringroad Kota Siantar, Polisi Turun Tangan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:37 WIB
Penarik Becak Tewas Misterius di Ringroad Kota Siantar, Polisi Turun Tangan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

MEDAN - Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan di pinggir jalan lingkar (ringroad) Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun. Penemuan mayat itu sempat menghebohkan warga sekitar lokasi penemuan mayat pada Kamis (7/9/2023) pagi tadi.

Informasi yang dihimpun, mayat yang belakangan diketahui bernama Juara Parulian Gultom (53) itu pertama kali ditemukan warga yang tengah melintas di sekitar lokasi tersebut. Penemuan mayat itu kemudian dilaporkan ke aparat pemerintahan setempat dan kemudian dilanjutkan ke Polisi.

Polisi yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan personel ke lokasi untuk memastikan laporan tersebut. Mereka lalu menutup lokasi penemuan mayat dengan garis Polisi untuk memulai penyelidikan.

Saat ini mayat Juara sudah dievakuasi ke RSUD Djasmen Saragih Kota Pematang Siantar untuk kepentingan visum dan autopsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
medan mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement