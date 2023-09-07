Perkuat Budaya Gotong Royong, Relawan Ganjar Bersihkan Desa di Deli Serdang

DELI SERDANG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Tuan Guru Sahabat Ganjar bersama puluhan masyarakat di Desa Tembung, Kecamatan Pecut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara bergotong royong membersihkan gorong-gorong, sampah dan limbah, Kamis (7/9/2023).

Koordinator Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara, Zulfi Andika mengatakan, di lokasi banyak sampah yang ditimbulkan akibat aktivitas masyarakat setempat.

"Kami melaksanakan gotong royong dalam rangka bersih-bersih lingkungan membangun semangat solidaritas di tengah-tengah masyarakat," ujar Zulfi Andika.

Dalam kesempatan itu, Tuan Guru Sahabat Ganjar juga memberikan sejumlah bantuan peralatan kebersihan yang bisa digunakan dalam menunjang aktivitas warga dalam melakukan kerja bakti.

Kegiatan tersebut kata Zulfi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat lingkungan yang kotor dan mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.

“Sekaligus memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

"Tujuan kami yang utama adalah memberikan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat agar terhindar dari bencana dan berbagai macam potensi penyakit yang muncul akibat kotornya lingkungan," lanjut Zulfi.

Hal tersebut dilakukan Tuan Guru Sahabat Ganjar atas dasar analisa dan masukan dari masyarakat setempat.

"Ini permintaan dari masyarakat setempat kepada Tuan Guru Sahabat Ganjar karena kebetulan di sini masyarakatnya aktif secara rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti," kata Zulfi.

Selain aksi bersih-bersih, Tuan Guru Sahabat Ganjar juga berkomitmen memberikan kontribusi dalam mendorong aksi sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan maupun tingkat spiritualitas masyarakat setempat.