Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ustaz Sahabat Ganjar Medan Beri Kajian soal Keutamaan Wudhu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:42 WIB
Ustaz Sahabat Ganjar Medan Beri Kajian soal Keutamaan Wudhu
Relawan Ganjar di Medan Beri Kajian
A
A
A

 

MEDAN - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar Kota Medan memberi kajian keutamaan wudhu di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

Koordinator Daerah Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar Kota Medan, Muhammad Nizar mengatakan, tema kajian yang diberikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim adalah 'Memaknai Wudhu Dalam Kehidupan Sehari-hari Berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi'.

"Berkaitan dalam kegiatan ini mengapa kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat berkaitan dengan berwudhu. Karena memang apabila kita lihat, berwudhu ini banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana dampaknya baik dalam kehidupan maupun ibadah," ujar Ustaz Nizar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement