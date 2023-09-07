Ustaz Sahabat Ganjar Medan Beri Kajian soal Keutamaan Wudhu

MEDAN - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar Kota Medan memberi kajian keutamaan wudhu di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

Koordinator Daerah Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar Kota Medan, Muhammad Nizar mengatakan, tema kajian yang diberikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim adalah 'Memaknai Wudhu Dalam Kehidupan Sehari-hari Berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi'.

"Berkaitan dalam kegiatan ini mengapa kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat berkaitan dengan berwudhu. Karena memang apabila kita lihat, berwudhu ini banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana dampaknya baik dalam kehidupan maupun ibadah," ujar Ustaz Nizar.