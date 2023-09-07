Viral Balita Terlindas Pajero, Pelaku Bantah Tudingan Tidak Bertanggung Jawab

BONE – Viral video rekaman CCTV pengemudi mobil mewah Pajero Sport, Saniati yang melindas balita IF usia 1 tahun 3 bulan sebanyak dua kali. Pelaku pun angkat bicara dan mengaku tidak sengaja melindas korban dan siap bertangung jawab.

Mobil yang dikendarai Saniati melindas balita IF di jalan Adiyakas 7, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 18 agustus 2023.

Saniati mengaku kejadian itu tidak dia sengaja, dan membantah semua pemberitaan yang mengatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab paska-kejadian itu.

Selain itu, ia juga mengatakan telah bertanggung jawab dengan cara menawarkan pihak keluarga korban untuk dilakukan perawatan. Dia juga mengaku telah meminta pihak keluarga untuk membawa balita IF ke rumah sakit.

“Saya siap tanggung jawab sepenuhnya, sudah dua kali dengan tadi dibawa ke rumah sakit,” ucap Saniati, Kamis (7/9/2023).

Bahkan, saat pihak keluarga korban meminta biaya tambahan agar korban dibawa ke tukang urut, juga telah dipenuhi dengan memebrikan biaya.