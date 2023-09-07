2 Pembunuh Adik Kandung Bupati Muratara Ditangkap Polisi

MUARATARA - Dua pelaku pembacokan yang mengakibatkan adik kandung Bupati Muratara meninggal dunia berhasil dìtangkap polisi.

Hal tersebut dìungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, bahwa aparat kepolisian telah berhasil menangkap kedua pelaku penyerangan hingga menewaskan adik kandung Bupati Muratara Devi Suhartoni.

Dìketahui, adik H Devi Suhartoni yakni Muhammad Abadi (44) dìserang oleh kedua pelaku yang dìketahui bernama Arwan dan Ariansyah.

Aksi pembunuhan ini dìduga karena kedua pelaku tersinggung dìusir korban saat ingin mengikuti rapat persiapan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang berlangsung di Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara, Selasa 5 September 2023, malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Kapolda Sumsel Irjen pol A Rachmad Wibowo, SIK, MH menyebut, kedua pelaku dìtangkap polisi saat berada di tempat persembunyiannya masih di Kabupaten Muratara.

“Kedua pelaku sudah kita amankan di Desa Batu Kucing, Kecamatan Rawas Ilir, siang tadi,” ucap Ucap Kapolda Sumsel Irjen pol A Rachmad Wibowo yang turut mendatangi melayat ke rumah duka yang berada di Jalan Lapangan Kerikil, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Sukarami, Palembang, Rabu 6 September 2023.