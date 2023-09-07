Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kelabui Polisi dengan Simpan Sabu di Celana Dalam, Petani Dibekuk

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:41 WIB
Kelabui Polisi dengan Simpan Sabu di Celana Dalam, Petani Dibekuk
Petani yang simpan sabu di celana dalam ditangkap/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MURATARA - Ada-ada saja akal yang digunakanan pengedar narkotika jenis sabu di Muratara. Seperti yang dilakukan Rawa Sita (57), warga Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara. Ia menyimpan sabu di dalam celana dalam saat digerebek polisi dalam pondok, Kamis (7/9/2023)

Kasat Narkoba AKP Johny Martin mengatakan, tersangka ditangkap Senin (4/9/2023) sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah pondok di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara. Setelah tim Satnarkoba menerima laporan dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di lokasi.

 BACA JUGA:

Tersangka yang berprofesi sebagai petani ini saat ditangkap mencoba kelabui polisi dengan menyimpan barang bukti sabu di dalam celana dalamnya. Namun, usahanya itu gagal. Sebab barang bukti sebanyak 22 paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga sabu.

Selain barang bukti (BB) sabu, polisi juga mengamankan uang tunai Rp3 juta, peralatan untuk mengkonsumsi sabu berupa 3 alat hisap, 3 korek api gas, 6 plastik klip bening, 1 pirek kaca, 1 handphone serta 1 plastik bungkus tisu.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti (BB) dibawa ke Polres Muratara untuk dikembangkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement