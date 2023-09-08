Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jumat Berkah, Bacaleg dan Baja Perindo Bagikan Minyak Goreng dan Sosialisasi KTA Asuransi ke Warga Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:40 WIB
Jumat Berkah, Bacaleg dan Baja Perindo Bagikan Minyak Goreng dan Sosialisasi KTA Asuransi ke Warga Depok
Jumat berkah, bacaleg dan Baja Perindo bagikan minyak goreng dan KTA berasuransi ke warga Mampang Depok. (MPI/Refi Sandi)
DEPOK - Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina terus bergerak membagikan 400 liter minyak goreng kemasan dan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dalam rangka 'Jumat Berkah' secara gratis di RW 6 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023).

"Kita membagikan 400 liter minyak goreng dalam rangka 'Jumat Berkah' secara gratis di RW 6, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok," kata Rere dalam keterangannya.

Rere yang diwakili Tim Sukses (Timses) dan Barisan Penjaga (Baja) Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 itu juga mendistribusikan dan sosialisasi KTA Berasuransi.

"Kita juga mendistribusikan dan sosialisasi KTA Asuransi selain minyak goreng gratis," ucapnya.

Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu pun berharap dengan terus bergerak ke permukiman warga secara door to door dapat menyerap aspirasi permasalahan warga khususnya Pancoran Mas.

