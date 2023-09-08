Berpartisipasi di Karya Segara Kertih, Partai Perindo Ingin Bantu Kelancaran Upacara

BALI - Ribuan warga dari Desa Adat Gegelang dan Desa Adat Antiga mengikuti upacara Segara Kertih Pura Luhur Puncak Sari Bukit Cemeng di Pantai Mimba, Desa Padang Bai, Karangasem, Bali.

Dalam upacara yang diselenggarakan 200 tahun sekali ini, Partai Perindo ikut ngayah lewat bantuan mobil ngayah dan ambulans Perindo.

Upacara yang dilaksanakan 200 tahun sekali ini dilaksanakan selama 3 hari sejak Kamis 7 Sepetember hingga Sabtu 9 Sepetember 2023 dengan puncak upacara dilaksanakan pada hari ini, Jumat (8/9/2023).

Kader DPW Perindo Bali, I Nyoman Widana mengatakan bahwa pihaknya berpartisipasi dalam Ngayah dengan memberi bantuan mobil Ngayah Perindo dan ambulans yang stand bay di pos kesehatan

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor 16 ini berharap bisa membantu pelaksanaan upacara tersebut.

BACA JUGA: Perindo Bali Berpartisipasi Siapkan Mobil Nganyah dan Ambulans di Upacara Karya Segara Kertih

"Yang memerlukan bantuan khususnya dalam kondisi kedaruratan terjadi dapat tertangani sehingga Karya Segara Kertih dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.