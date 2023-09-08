Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berpartisipasi di Karya Segara Kertih, Partai Perindo Ingin Bantu Kelancaran Upacara

Yunda Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:21 WIB
Berpartisipasi di Karya Segara Kertih, Partai Perindo Ingin Bantu Kelancaran Upacara
Perindo ikut sukseskan Upacara Karya Segara Kertih
A
A
A

BALI - Ribuan warga dari Desa Adat Gegelang dan Desa Adat Antiga mengikuti upacara Segara Kertih Pura Luhur Puncak Sari Bukit Cemeng di Pantai Mimba, Desa Padang Bai, Karangasem, Bali.

Dalam upacara yang diselenggarakan 200 tahun sekali ini, Partai Perindo ikut ngayah lewat bantuan mobil ngayah dan ambulans Perindo.

Upacara yang dilaksanakan 200 tahun sekali ini dilaksanakan selama 3 hari sejak Kamis 7 Sepetember hingga Sabtu 9 Sepetember 2023 dengan puncak upacara dilaksanakan pada hari ini, Jumat (8/9/2023).

Kader DPW Perindo Bali, I Nyoman Widana mengatakan bahwa pihaknya berpartisipasi dalam Ngayah dengan memberi bantuan mobil Ngayah Perindo dan ambulans yang stand bay di pos kesehatan

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor 16 ini berharap bisa membantu pelaksanaan upacara tersebut.

"Yang memerlukan bantuan khususnya dalam kondisi kedaruratan terjadi dapat tertangani sehingga Karya Segara Kertih dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement