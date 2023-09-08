Bacaleg Perindo Venna Melinda Sosialisasikan KTA Berasuransi di Kediri

KEDIRI - Bacaleg Perindo Venna Melinda menyosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Perindo di Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Klaim asuransi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu untuk korban kecelakaan mendapatkan bantuan Rp300 ribu, dan langsung masuk ke rekening penerima.

Sementara untuk korban meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan bantuan Rp3 juta.

Selain menyosialisasikan KT Perindo, artis senior itu juga menggelar kegitan berbagi sembako ke anak yatim di salah satu panti asuhan di Kota Kediri, Jawa Timur.

Venna Melinda yang maju sebagai Caleg DPR RI untuk dapil Jawa Timur VI itu menggandeng Caleg Perindo untuk DPRD Jatim Dapil 8 Yekti Murih Wiyati.

Venna dan Yekti membagikan puluhan paket sembako dan jajanan untuk anak di panti asuhan tersebut.

"Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepada anak-anak yatim di Kota Kediri," ujar Venna di lokasi.