Bagikan Sembako di Panti Asuhan, Venna Melinda: Bentuk Perhatian ke Anak Yatim di Kediri

KEDIRI - Bacaleg Perindo Venna Melinda menggelar kegitan berbagi sembako ke anak yatim di salah satu panti asuhan di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Venna Melinda yang maju sebagai Caleg DPR RI untuk dapil Jawa Timur VI itu menggandeng Caleg Partai Perindo untuk DPRD Jatim Dapil 8 Yekti Murih Wiyati dalam menggelar kegiatan baksos tersebut.

Venna dan Yekti membagikan puluhan paket sembako dan jajanan untuk anak di panti asuhan tersebut.

"Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepada anak-anak yatim di Kota Kediri," ujar Venna di lokasi.

Venna berharap, pemberian paket sembako tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi penerima.

Tidak hanya itu, kegiatan bakti sosial berbagi sesama juga dilakukan para Srikandi Bacaleg dari Partai Perindo ini kepada warga kurang mampu di wilayah Mojoroto secara door to door.

Mereka juga membagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan teh kepada belasan warga kurang mampu.