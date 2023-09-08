Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan Sembako di Panti Asuhan, Venna Melinda: Bentuk Perhatian ke Anak Yatim di Kediri

Afnan Subagio , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |16:31 WIB
Bagikan Sembako di Panti Asuhan, Venna Melinda: Bentuk Perhatian ke Anak Yatim di Kediri
Venna Melinda berikan bantuan ke panti asuhan (Foto: MPI)
A
A
A

KEDIRI - Bacaleg Perindo Venna Melinda menggelar kegitan berbagi sembako ke anak yatim di salah satu panti asuhan di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023).

Venna Melinda yang maju sebagai Caleg DPR RI untuk dapil Jawa Timur VI itu menggandeng Caleg Partai Perindo untuk DPRD Jatim Dapil 8 Yekti Murih Wiyati dalam menggelar kegiatan baksos tersebut.

Venna dan Yekti membagikan puluhan paket sembako dan jajanan untuk anak di panti asuhan tersebut.

"Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepada anak-anak yatim di Kota Kediri," ujar Venna di lokasi.

Venna berharap, pemberian paket sembako tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi penerima.

Tidak hanya itu, kegiatan bakti sosial berbagi sesama juga dilakukan para Srikandi Bacaleg dari Partai Perindo ini kepada warga kurang mampu di wilayah Mojoroto secara door to door.

Mereka juga membagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan teh kepada belasan warga kurang mampu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement