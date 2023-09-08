Hadiri Istighotsah di Tulungagung, Venna Melinda Minta Doanya agar Partai Perindo Menang

TULUNGAGUNG – Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Venna Melinda bersama dengan caleg DPRD Provinsi Jawa Timur, Ponco Budi menghadiri istighotsah di Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur.

Kedatangan Venna dan Ponco bersama para pengurus DPD Perindo Tulungagung di sambut antusias warga di rumah salah satu Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung, yang dihadiri puluhan orang.

Selain menghadiri istighotsah, Venna juga membagikan kartu anggota Perindo berasuransi dan mengaktifkannya.

“Hadir di acara istighotsah ini untuk meminta doa agar Partai Perindo bisa menang dalam pileg. Kita juga membagikan kartu anggota Perindo berasuransi kepada warga yang ikut istighotsah,” kata Venna.

(Awaludin)