Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadiri Istighotsah di Tulungagung, Venna Melinda Minta Doanya agar Partai Perindo Menang

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:12 WIB
Hadiri Istighotsah di Tulungagung, Venna Melinda Minta Doanya agar Partai Perindo Menang
Bacaleg Perindo Venna Melinda saat Istighosah bersama warga (foto: dok ist)
A
A
A

TULUNGAGUNG – Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Venna Melinda bersama dengan caleg DPRD Provinsi Jawa Timur, Ponco Budi menghadiri istighotsah di Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur.

Kedatangan Venna dan Ponco bersama para pengurus DPD Perindo Tulungagung di sambut antusias warga di rumah salah satu Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung, yang dihadiri puluhan orang.

Selain menghadiri istighotsah, Venna juga membagikan kartu anggota Perindo berasuransi dan mengaktifkannya.

“Hadir di acara istighotsah ini untuk meminta doa agar Partai Perindo bisa menang dalam pileg. Kita juga membagikan kartu anggota Perindo berasuransi kepada warga yang ikut istighotsah,” kata Venna.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement