RPA Perindo Apresiasi Polres Jaktim Tangkap Pelaku Pencabulan

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:02 WIB
RPA Perindo Apresiasi Polres Jaktim Tangkap Pelaku Pencabulan
RPA Partai Perindo apresiasi Polres Jaktim (Foto: MPI)
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk mengapresiasi hasil kerja dari Unit Perempuan dan Anak (PPA) yang berhasil menangkap pelaku pencabulan yang telah dilaporkan oleh DPP RPA Perindo.

Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Partai Perindo, Kenzo Farel mengatakan jika apresiasi diberikan langsung kepada Unit PAA Polres Metro Jakarta Timur atas kerja samanya dalam memberantas kasus pencabulan bagi anak dan perempuan.

"Kami mau mengapresiasi berterima kasih yang sebesar besarnya atas kerja sama dengan PPA, kasus yang pertama pelaku sudah ditangkap," kata Kenzo saat ditemui di Polres Metro Jakarta Timur, Jumat (8/9/2023).

Saat ini, masih ada satu kasus lagi yang belum terselesaikan karena pelaku pencabulan mengaku dirinya terkena gangguan jiwa, Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan DPP RPA Perindo akan terus mengawal kasus tersebut.

"Kasus kedua kita ingin menanyakan sejauh mana kasis ini sudah dilakukan pemeriksaan, akan tetapi kasus yang kedua info yang kami dapatkan, diduga pelaku mengaku pelaku mengalami gangguan jiwa. Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut oleg Unit PPA," tutur Kenzo.

