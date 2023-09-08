Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Para Tamu Terekam CCTV Buang Air Kecil di Mobil Polisi, Menteri Belgia Minta Maaf Atas Skandal Pipigate

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:25 WIB
Para Tamu Terekam CCTV Buang Air Kecil di Mobil Polisi, Menteri Belgia Minta Maaf Atas Skandal <i>Pipigate</i>
Menteri Belgia minta maaf soal skandal pipigate (Foto: Reuters)
BELGIA Menteri Kehakiman Belgia Vincent Van Quickenborne muncul di hadapan parlemen setelah para tamu di pesta ulang tahunnya terekam CCTV sedang buang air kecil di mobil van polisi yang kosong.

Dia menegaskan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan namun meminta maaf atas skandal yang terjadi, yang dijuluki "Pipigate" oleh media lokal.

Ia pun membantah rekaman tersebut memperlihatkan dirinya mengejek kejadian tersebut dengan tertawa bersama seseorang dan berpura-pura buang air kecil.

Politisi oposisi dan serikat polisi telah menyatakan kemarahannya atas insiden tersebut sejak laporan pertama kali muncul beberapa hari setelah perayaan ulang tahun Van Quickenborne yang ke-50 tahun pada 14 Agustus lalu.

Menurut rekaman pengawasan polisi, tiga tamu meninggalkan pesta pada larut malam dan buang air di depan kendaraan polisi yang diparkir.

Van tersebut diperkirakan milik petugas yang ditugaskan di bagian perlindungan Van Quickenborne.

Beberapa laporan media Belgia, mengutip rekaman lain, menyebutkan menteri tersebut kemudian keluar dari rumahnya, tertawa bersama seseorang dan menirukan seorang pria yang sedang buang air kecil sambil melihat ponselnya.

