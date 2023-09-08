Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Rusia-Ukraina, Ibu Negara Turki Tekankan Beban Mental Bagi para Korban

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:01 WIB
Perang Rusia-Ukraina, Ibu Negara Turki Tekankan Beban Mental Bagi para Korban
Ibu Negara Turki Ermine Erdogan. (Foto: Instagram)
A
A
A

KYIV – Ibu Negara Turki Emine Erdogan menekankan tentang beban kesehatan mental sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan dalam sebuah pesan video pada KTT Ke-3 Ketiga Ibu dan Bapak Negara yang digelar di Kyiv, Ukraina pada Rabu, (6/9/2023).

Dalam pesan videonya, Ermine menekankan dampak besar dari fenomena di luar kendali seseorang, seperti perang dan bencana alam, terhadap kesejahteraan mental masyarakat. Dia menyoroti luka abadi yang tertinggal dalam jiwa manusia akibat pengalaman traumatis ini.

Ermine juga menarik perhatian pada konsekuensi perang terhadap kesehatan mental yang sering diabaikan dan dampaknya terhadap masyarakat yang lebih luas.

"Meskipun korban sipil dalam perang abad ke-21 telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, ini hanyalah puncak gunung es. Dampak perang terhadap kesehatan mental dan dimensi sosial sering kali diabaikan. Peristiwa seperti perang dan bencana alam, yang terjadi berada di luar kendali individu dan membawa konsekuensi traumatis, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwa manusia," ujarnya sebagaimana dilansir Daily Sabah.

Dia menggarisbawahi bahwa mayoritas penduduk Ukraina secara langsung menghadapi dampak buruk dari pendudukan Krimea pada 2014 dan Perang Rusia-Ukraina, yang meletus pada Februari tahun lalu.

“Lebih dari 8 juta warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di berbagai negara. Meskipun lebih dari 5 juta warga Ukraina telah kembali, keluarga mereka terpecah belah, sehingga menimbulkan tragedi yang mendalam,” katanya.

Menurutnya, pengalaman-pengalaman ini telah menciptakan garis patahan mendalam yang akan terus bergema dari generasi ke generasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182252/tentara_rusia-eMPZ_large.jpg
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143576/kursk-41nT_large.jpg
Serangan Drone Ukraina Rusak Rumah Sakit dan Apartemen di Kursk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/18/3143394/menteri_luar_negeri_ukraina_andrii_sybiha_dan_menteri_luar_negeri_turki_hakan_fidan-pt2F_large.jpg
Perundingan Lanjutan dengan Rusia di Turki, Ukraina Ajukan Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111583/presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-60lz_large.jpg
NATO Disebut Berencana Gulingkan Presiden Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/18/3035985/jerman-kurangi-bantuan-militer-untuk-ukraina-dari-rp141-trilun-jadi-rp71-triliun-zinGStMq3e.jpg
Jerman Kurangi Bantuan Militer untuk Ukraina, dari Rp141 Trilun Jadi Rp71 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033256/ukraina-desak-nato-cabut-pembatasan-yang-targetkan-rusia-china-langsung-kecam-keras-LGnwyu0yoH.jpg
Ukraina Desak NATO Cabut Pembatasan yang Targetkan Rusia, China Langsung Kecam Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement