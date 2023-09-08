Hong Kong Dilanda Hujan Paling Deras dalam 140 Tahun, Jalanan dan Stasiun Kebanjiran

HONG KONG - Hujan deras melanda Hong Kong pada Jumat, (8/9/2023) yang menyebabkan banjir yang meluas di seluruh kota padat penduduk itu, merendam jalan-jalan, pusat perbelanjaan dan stasiun metro. Pihak berwenang menutup sekolah dan meminta para pekerja untuk tinggal di rumah.

Wilayah administratif khusus Tiongkok itu mengalami curah hujan per jam tertinggi sejak pencatatan dimulai 140 tahun lalu. Air terjun mengalir ke daerah pegunungan kota saat pihak berwenang mengeluarkan peringatan risiko tanah longsor.

Jalanan berubah menjadi arus deras, menurut video yang beredar di media sosial, sementara satu klip menunjukkan para pekerja metro mengarungi stasiun sedalam pinggang mereka untuk mencoba membendung aliran air yang mengalir dari permukaan jalan.

Terowongan pelabuhan lintas kota, salah satu arteri utama yang menghubungkan pulau Hong Kong ke Kowloon, juga terendam air, sementara foto menunjukkan pusat perbelanjaan yang terendam air di distrik Chai Wan.

Observatorium Hong Kong melaporkan curah hujan 158,1 milimeter pada Kamis, (7/9/2023) antara pukul 11 malam waktu setempat dan tengah malam pada Jumat.