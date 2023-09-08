Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Wujudkan Bali Zero Rabies, Bhayangkari Polri Gelar Vaksinasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:10 WIB
Wujudkan Bali Zero Rabies, Bhayangkari Polri Gelar Vaksinasi
Bhayangkari Polri gelar vaksinasi wujudukan Bali zero rabies. (Ist)
A
A
A

DENPASAR - Memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-71, Bhayangkari menggelar vaksinasi rabies di Denpasar dan Klungkung, Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Bali zero rabies.

Pemberian vaksin rabies dihadiri langsung Ketua Umum Bhayangkari, Ny Juliati Sigit Prabowo, Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra, Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny Ira Ida Bagus dan sejumlah Pengurus Bhayangkari Pusat serta Pengurus Bhayangkari Daerah Bali.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemberian vaksin rabies ditujukan bagi anjing peliharaan tanpa dipungut biaya.

“Ini merupakan bentuk perhatian Bhayangkari kepada masyarakat Bali untuk menanggulangi bahaya rabies sehingga Bali zero dari rabies, baik hewan peliharaan berupa anjing, kucing dan monyet,” kata Kabid Humas dalam keterangannya, Jumat (8/6/2023).

Tak hanya memberikan vaksin, ia menyebut, Bhayangkari juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya rabies. Karena itu, vaksinasi dilakukan beberapa lokasi, yaitu di wantilan Pantai Padang Galak, Kesiman, Petilan, Denpasar Timur.

Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 500 paket sembako kepada masyarakat Banjar Kedaton, Denpasar Timur. Kemudian, menyerahkan 100 kg makanan anjing (dog food) kepada masyarakat komunitas pecinta anjing.

Di lokasi kedua, di GOR Swecapura, Klungkung, Ketua Umum Bhayangkari menyerahkan bantuan vaksin rabies secara simbolis kepada Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Selanjutnya, menyerahkan 500 paket sembako dan 100 kg makanan anjing kepada masyarakat komunitas pecinta anjing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160208/anjing-puMq_large.jpg
Tren Meningkat, Delapan Warga Manggarai Timur Tewas Akibat Gigitan Anjing Rabies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924734/atasi-kasus-rabies-di-ntt-pemerintah-akan-lakukan-pendataan-penduduk-anjing-QsyZLUn1qB.jpg
Atasi Kasus Rabies di NTT, Pemerintah Akan Lakukan Pendataan Penduduk Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924363/pemerintah-tetapkan-ntt-darurat-rabies-terdapat-1-823-kasus-dan-11-korban-jiwa-puheOcYxmC.jpg
Pemerintah Tetapkan NTT Darurat Rabies, Terdapat 1.823 Kasus dan 11 Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899757/cegah-rabies-ratusan-hewan-peliharaan-di-kemayoran-divaksin-miXeBL0wpG.jpg
Cegah Rabies, Ratusan Hewan Peliharaan di Kemayoran Divaksin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/340/2892537/cegah-rabies-ratusan-hewan-peliharaan-di-bandarlampung-disuntik-vaksin-gratis-168hEC6Mve.jpg
Cegah Rabies, Ratusan Hewan Peliharaan di Bandarlampung Disuntik Vaksin Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/244/2837602/19-ribu-gigitan-anjing-rabies-terjadi-di-bali-3-orang-tewas-pYMWUEu7Va.png
19 Ribu Gigitan Anjing Rabies Terjadi di Bali, 3 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement