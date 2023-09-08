Wujudkan Bali Zero Rabies, Bhayangkari Polri Gelar Vaksinasi

DENPASAR - Memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-71, Bhayangkari menggelar vaksinasi rabies di Denpasar dan Klungkung, Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Bali zero rabies.

Pemberian vaksin rabies dihadiri langsung Ketua Umum Bhayangkari, Ny Juliati Sigit Prabowo, Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra, Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny Ira Ida Bagus dan sejumlah Pengurus Bhayangkari Pusat serta Pengurus Bhayangkari Daerah Bali.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemberian vaksin rabies ditujukan bagi anjing peliharaan tanpa dipungut biaya.

“Ini merupakan bentuk perhatian Bhayangkari kepada masyarakat Bali untuk menanggulangi bahaya rabies sehingga Bali zero dari rabies, baik hewan peliharaan berupa anjing, kucing dan monyet,” kata Kabid Humas dalam keterangannya, Jumat (8/6/2023).

Tak hanya memberikan vaksin, ia menyebut, Bhayangkari juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya rabies. Karena itu, vaksinasi dilakukan beberapa lokasi, yaitu di wantilan Pantai Padang Galak, Kesiman, Petilan, Denpasar Timur.

Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 500 paket sembako kepada masyarakat Banjar Kedaton, Denpasar Timur. Kemudian, menyerahkan 100 kg makanan anjing (dog food) kepada masyarakat komunitas pecinta anjing.

Di lokasi kedua, di GOR Swecapura, Klungkung, Ketua Umum Bhayangkari menyerahkan bantuan vaksin rabies secara simbolis kepada Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Selanjutnya, menyerahkan 500 paket sembako dan 100 kg makanan anjing kepada masyarakat komunitas pecinta anjing.