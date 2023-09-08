Advertisement
HOME NEWS BALI

Bakar Semangat Kader di Bali, HT Tegaskan Strategi Partai Perindo

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:11 WIB
Bakar Semangat Kader di Bali, HT Tegaskan Strategi Partai Perindo
A
A
A

DENPASAR – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) terus melakukan konsolidasi di sejumlah DPW di Tanah Air.

Di Bali, Kamis (07/09/2023) HT membakar semangat kader Partai Perindo sekaligus menjelaskan prinsip-prinsip strategi yang diterapkan agar suara partai bisa maksimal.

“Saya datang ke Bali untuk konsolidasi dengan semua pengurus provinsi dan kabupaten/kota, berikut seluruh Caleg DPR RI, Provinsi maupun Kabupaten/Kota,”ujar ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) pada laman Instagram miliknya, Jumat (08/09/2023).

HT mengungkapkan prinsip-prinsip strategi yang akan Partai Perindo terapkan agar suara partai bisa maksimal.

