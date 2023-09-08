Perindo Bali Berpartisipasi Siapkan Mobil Nganyah dan Ambulans di Upacara Karya Segara Kertih

BALI - Ribuan warga dari Desa Adat Gegelang dan Desa Adat Antiga mengikuti upacara Segara Kertih Pura Luhur Puncak Sari Bukit Cemeng di Pantai Mimba, Desa Padang Bai, Karangasem, Bali.

Dalam upacara yang diselenggarakan 200 tahun sekali ini, Partai Perindo ikut ngayah lewat bantuan mobil ngayah dan ambulans Perindo.

Upacara yang dilaksanakan 200 tahun sekali ini dilaksanakan selama 3 hari sejak Kamis 7 Sepetember hingga Sabtu 9 Sepetember 2023 dengan puncak upacara dilaksanakan pada hari ini, Jumat (8/9/2023).

Upacara ini bermakna sebagai prosesi pembersihan dari segala kekotoran baik yang bersumber dari pencemaran dan segala tindakan manusia yang kurang baik sehingga kembali dalam kondisi suci.

Di Puncak Karya Segara Kertih dilakukan berbagi prosesi. Salah satunya menghaturkan berbagai hewan yang terbilang langka.

Ketua Satu Bidang Parahyangan dan Upacara, Nengah Jimat mengatakan bahwa pihaknya berharap melalui upacara ini kesucian alam semesta dapat terjaga sehingga dapat terhindar dari mara bahaya.

"Upacara yang digelar adalah upacara terbesar sepanjang sejarah," ujarnya.