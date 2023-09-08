Advertisement
HOME NEWS BALI

Jaga Ekosistem Laut, Ketum Bhayangkari Lepas Penyu di Pantai Pangkung Tibah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |20:50 WIB
Jaga Ekosistem Laut, Ketum Bhayangkari Lepas Penyu di Pantai Pangkung Tibah
Ketum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo saat melepas penyu (foto: dok ist)
A
A
A

BALI - Bhayangkari Polri melepas 600 ekor anak penyu atau tukik ke habitat aslinya di Pantai Pangkung Tibah, Tabanan, Bali. Pelepas liaran tukik ini dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-71.

Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo bersama seluruh stakeholder serta dan Forkopimda Kabupaten Tabanan, turun langsung melepas tukik tersebut.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan satwa laut serta menjaga keseimbangan alam khususnya satwa penyu yang dilindungi dan populasinya semakin menurun terancam punah.

“Pelepasan tukik ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat mencegah punahnya populasi penyu di habitatnya dari penangkapan ilegal masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9/2023).

Dikatakannya, laut memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia yang perlu dijaga kelestariannya. Dengan melepas tukik ini pun diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan ekosistem yang sehat dan bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya.

“Pelepas liaran tukik di Pantai Pangkung Tibah Tabanan ini merupakan salah satu upaya Bhayangkari beserta seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan alam dan menjaga ekosistem laut yang sehat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, banyak pantai di Bali menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur. Namun banyak masyarakat yang memburu telur tersebut, untuk dijual atau dikonsumsi.

