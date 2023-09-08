Gempa M3,2 Guncang Tanggamus Lampung

, Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |00:32 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3,2 mengguncang Tanggamus, Lampung, sekira pukul 00.13 WIB, Selasa (8/92023).

"Gempa Mag:3.2, 08-Sep-2023 00:13:16WIB, Lok:5.67LS, 104.30BT (47 km BaratDaya TANGGAMUS-LAMPUNG)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam akun Twitternya.

Kedalaman gempa berada di 46 kilomter.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)