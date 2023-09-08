Residivis Kasus Narkoba Kembali Ditangkap, Ketahuan Edarkan Sabu kepada Masyarakat

SELONG - Tak jera dipenjara, seorang residivis narkoba di Lombok Timur kembali berurusan dengan polisi. Pelaku AH (40) disergap di sebuah gudang di Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik, Kamis (07/09/2023).

Kasat Narkoba Polres Lombok Timur AKP IGN Bagus Suputra mengungkapkan pelaku berhasil dibekuk berdasarkan informasi masyarakat bahwa bersangkutan sering melakukan transaksi narkoba.

Setelah dilakukan penyelidikan, ujarnya, Tim opsnal kemudian menyergap pelaku di sebuah gudang, tempatnya bekerja sebagai penjaga malam. "Pelaku disergap di sebuah gudang tempatnya bekerja," tegasnya, Jumat (8/9/2023)

Selanjutnya, jelas Suputra, dilakukan penggeledahan disaksikan sejumlah rekan kerjanya, "Saat dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian yang dikenakan oleh pelaku tidak ditemukan barang bukti Narkotika," ungkapnya.

"selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar tidur pelaku, tepatnya dibalik pintu lemari plastik ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi bubuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu," sambung Suputra.

Selain itu, lanjutnya, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 buah bong, 1 buah sekop plastik, 2 buah gunting, 2 buah korek api gas, 1 buah HP Android dan uang tunai sebesar Rp500.000 di kamar tidur pelaku.