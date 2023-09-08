Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Siswi SMAN 1 Bulukumba Mendadak Kesurupan Massal

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:30 WIB
Puluhan Siswi SMAN 1 Bulukumba Mendadak Kesurupan Massal
Siswi di Bulukumba kesurupan massal (Foto: MPI/Abd)
BULUKUMBA - Puluhan siswi dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bulukumba langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu (6/9/2023).

Puluhan siswi itu sempat mengalami kesurupan massal di sekolah, mereka pun lalu dilarikan ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Bahkan satu siswi di antaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami demam tinggi, usai tak sadarkan diri akibat kesurupannya itu.

Salah seorang siswi bernama Dwi Cahyani mengaku, dirinya saat itu mendengar teman-temannya yang tiba-tiba histeris, mereka lalu dibawa ke masjid sekolah setelah itu dirinya juga tak sadarkan diri.

“Saya lihat tiba-tiba teman-teman saya menjerit histeris dan satu per satu dibawa ke masjid sekolah, setelah itu saya juga tidak sadarkan diri,” tuturnya kepada wartawan.

