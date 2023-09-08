Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap, Pencuri Sapi di Lampung Timur Ditembak Polisi hingga Tewas

Yuswantoro , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:13 WIB
Melawan saat Ditangkap, Pencuri Sapi di Lampung Timur Ditembak Polisi hingga Tewas
Pencuri tewas ditembak polisi karena melawan/Foto: Istimewa
LAMPUNG TIMUR - Seorang gembong kasus pencurian hewan ternak sapi, terpaksa dilumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur, karena nekat melakukan perlawanan saat dibekuk oleh pihak kepolisian.

Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar, didampingi Kasat Reskrim IPTU Johanes EP Sihombing, dan Kapolsek Way Bungur IPTU Putu Hartha, pada Jumat (8/9/23), menjelaskan bahwa inisial pelaku adalah NY (44) warga Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo, dan rekannya EP (29) warga Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

Pelaku dan rekannya, diduga melakukan aksi pencurian 3 ekor hewan sapi, milik korban SP (39) warga Kecamatan Way Bungur, pada Rabu (6/9/2023) dini hari kemarin.

Peristiwa kejahatan diduga dilakukan para pelaku, dengan cara membuka pintu kandang, kemudian merusak lampu penerangan, dan membawa kabur 3 ekor hewan sapi milik korban.

"Para pelaku ternyata hanya berhasil membawa kabur 1 ekor sapi menggunakan kendaraan roda empat, sementara 2 ekor sapi lainnya, yang belum sempat diangkut, akhirnya ditemukan oleh warga masyarakat, saat ditinggalkan beberapa ratus meter dari kandang milik korban," terangnya.

Petugas Kepolisian yang melakukan penyelidikan terkait peristiwa kejahatan tersebut, akhirnya berhasil mengidentifikasi keberadaan para pelaku, di wilayah Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara.

Tetapi, saat akan diringkus oleh Tim Gabungan Satuan Reskrim Polres Lampung Timur, Polsek Way Bungur, dibantu Polsek Bunga Mayang, dan Polres Tulang Bawang Barat, salah seorang pelaku yang berinisial NY melarikan diri.

"NY yang kemudian diketahui berada di jalan lintas Tulang Bawang Barat, sempat melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang berupaya menangkapnya, menggunakan senjata tajam jenis golok, sehingga terpaksa dilumpuhkan, dengan tindakan tegas dan terukur," jelasnya.

