Gegara Senggolan di Jalan, Tangan Pria di Lampung Nyaris Putus Dibacok OTK

BANDARLAMPUNG - Seorang pria bernama Fendi nyaris kehilangan tangan kirinya lantaran dibacok oleh orang tak dikenal, di Jalan Diponegoro atau tepatnya areal parkir Ruko Voltage Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara, Kamis (7/9/2023) sekitar pukul 01.30 WIB.

Kapolsek Teluk Betung Utara, Kompol Yofie Kurniawan mengatakan, peristiwa tersebut diduga akibat senggolan dan cekcok di jalan antara pelaku dengan korban.

"Jadi infonya rombongan pelaku ini mau nonton, terus saat di TKP hendak berbelok ke kiri, mereka (pelaku dan korban) bersenggolan. Akhirnya sama-sama menjerit terus cekcok," ujar Yofie saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023).

BACA JUGA: Polisi Kejar Pelaku Pembacok yang Tewaskan Adik Bupati Muratara

Usai bersenggolan tersebut, kata Kapolsek, korban kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dan ternyata pelaku juga mengeluarkan sebilah pisau.

"Ternyata pelaku mengeluarkan golok lagi dari dalam bajunya, akhirnya terjadi pembacokan itu," kata dia.

Yofie melanjutkan, setelah melakukan pembacokan, pelaku yang tak dikenal ini bersama rombongannya langsung melarikan diri.

"Habis bacok, pelaku langsung kabur. Sedangkan, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Moeloek," ungkapnya.