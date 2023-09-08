Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Warga Muarojambi Mulai Terserang ISPA Akibat Kebakaran Lahan

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:44 WIB
Warga mulai terserang ISPA akibat asap kebakaran hutan di Jambi/Foto: Azhari Sultan
MUAROJAMBI - Puluhan warga Kelurahan Sengeti, Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi, mulai berdatangan ke Puskesmas Sengeti.

Mereka mengeluhkan iritasi mata, tenggorokan gatal dan batuk, pilek serta sesak nafas yang diduga terserang gejala penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) imbas dari kabut asap akibat adanya kebakaran lahan.

Ironisnya, tidak hanya anak-anak yang terserang ISPA, tapi orang dewasa dan remaja juga terlihat mendatangi Puskesmas Sengeti untuk berobat.

Kepala Puskesmas Sengeti, Sajidin mengakui dalam dua pekan ini dan sejak adanya kabut asap sudah menerima puluhan pasien penyakit ISPA.

"Puskesmas Sengeti ada menerima 97 pasien penyakit ISPA dan diare 5 orang," ujarnya, Jumat (8/9/2023).

