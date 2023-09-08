Usai Gelar Sertijab, Pj Gubernur Ungkap Sejumlah Tantangan di Sulawesi Tenggara

KENDARI - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto resmi menjalankan roda pemerintahan di Sultra usai menggelar setijab dengan Ali Mazi di Aula Pola, Kantor Gubernur Sultra pada hari ini, Jumat (8/9/2023).

Sejumlah program kerja pun telah disiapkan untuk dijalankan demi keberlangsungan pembangunan Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan dan analisis sementara yang dilakukan, sejumlah tantangan di Provinsi Sultra perlu menjadi perhatian dan fokus kerja bersama.

Ia menambahkan bahwa sebanyak 5 tantangan yang perlu jadi perhatian khusus di Sultra. Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43%.

"Kedua, Provinsi Sultra memiliki SDA mineral yang kaya," ujarnya.

Namun demikian, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak, termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar.