Dialog Jaga Pangan di Minahasa Utara, Ini Harapan Irjen Kementan Bagi Potensi Kacang Koro

MINAHASA UTARA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Jan S Maringka melakukan dialog Jaga Pangan, dengan tema pengembangan potensi Kacang Koro mendukung ketahanan Pangan, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (7/9/2023).

Dari dialog tersebut Irjen kementan Dr. Jan S Maringka berharap tanaman kacang koro bisa menjadi subtitusi dari kedelai yang tentunya menjadi makanan alternatif.

"Kita harapkan ini bisa dibudidayakan bukan hanya untuk Minahasa tetapi seluruh Sulawesi sudah dilakukan pengembangannya. Kita berharap ini menjadi bibit alternatif yang akan dikembangkan di seluruh Indonesia dari Minahasa untuk Indonesia," tutur Dr. Jan S Maringka.

Dari Kementan sendiri kata dia secara bertahap sudah mulai melakukan penggalangan dengan kebun-kebun memperkenalkan kacang koro kepada petani-petani agar mereka tidak alergi lagi dengan tanaman tersebut.

"Tanaman kacang koro ini bisa menjadi tanaman sela di antara kebun kelapa kita. Diharapkan ini bisa menjadi makanan alternatif untuk stunting kemudian juga mengganti makanan dari bahan baku kedelai untuk pembuatan tempe dan tahu kita," ujarnya.