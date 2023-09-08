Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kompetisi Futsal Gaet Pemilih Muda

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:12 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kompetisi Futsal Gaet Pemilih Muda
Relawan adakan turnamen futsal untuk menyalurkan hobi positif kalangan milenial. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAMBI – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) terus berupaya menggaet dukungan kalangan muda. Berbagai kegiatan positif diadakan, salah satunya yang mewadahi hobi positif para milenial.

Kali ini, Relawan Ganjar itu mengadakan turnamen futsal untuk para pelajar tingkat SMA-SMK dan masyarakat umum selama empat hari mulai Kamis (7/9/2023). Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Jambi, M Aldys Bukhori.

"Hari ini kami bekerja sama dengan kawan-kawan komunitas pemuda, kawan-kawan Orang Muda Ganjar Provinsi Jambi mengadakan Turnamen Futsal 'Tanah Pusako Cup' yang pertama. Kami mengadakan dari tanggal 7-10 September 2023," ucapnya, dikutip Jumat (8/9/2023).

 BACA JUGA:

Pembukaan turnamen di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kota Baru, Jambi, itu berlangsung meriah berkat penampilan musik dari band Voyska, duo Dulsky & Ghazi, ditambah Bimsky sebagai pembawa acara.

Tak sekadar menghibur ratusan penonton dan pendukung tim futsal yang akan bertanding, para personel band Voyska juga membawakan lagu ciptaannya yang berjudul "Orang Muda Ganjar".

Lagu yang berisi tentang gambaran sosok Ganjar Pranowo itu sekaligus mengajak pendengar untuk mendukungnya menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

Aldys mengakui hal itu sesuai tujuannya menyelenggarakan kegiatan kali ini, yakni memperkenalkan sosok Ganjar kepada generasi muda di Provinsi Jambi, sekaligus meningkatkan prestasi mereka.

"Tujuannya jelas, hari ini kami coba memperkenalkan sosok Pak Ganjar lewat kompetisi antarpelajar atau SMA, masyarakat umum atau instansi. Di mana, harapan kami akhirnya (meningkatkan) prestasi-prestasi khususnya yang ada di Provinsi Jambi oleh anak-anak muda itu sendiri," ujarnya.

Menurut Aldys, kreativitas mereka mendapatkan apresiasi dari para pemuda yang hadir sehingga mereka pun terlihat antusias mengikuti rangkaian pembukaan acara kali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement