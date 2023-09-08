Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kompetisi Futsal Gaet Pemilih Muda

JAMBI – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) terus berupaya menggaet dukungan kalangan muda. Berbagai kegiatan positif diadakan, salah satunya yang mewadahi hobi positif para milenial.

Kali ini, Relawan Ganjar itu mengadakan turnamen futsal untuk para pelajar tingkat SMA-SMK dan masyarakat umum selama empat hari mulai Kamis (7/9/2023). Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Jambi, M Aldys Bukhori.

"Hari ini kami bekerja sama dengan kawan-kawan komunitas pemuda, kawan-kawan Orang Muda Ganjar Provinsi Jambi mengadakan Turnamen Futsal 'Tanah Pusako Cup' yang pertama. Kami mengadakan dari tanggal 7-10 September 2023," ucapnya, dikutip Jumat (8/9/2023).

Pembukaan turnamen di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kota Baru, Jambi, itu berlangsung meriah berkat penampilan musik dari band Voyska, duo Dulsky & Ghazi, ditambah Bimsky sebagai pembawa acara.

Tak sekadar menghibur ratusan penonton dan pendukung tim futsal yang akan bertanding, para personel band Voyska juga membawakan lagu ciptaannya yang berjudul "Orang Muda Ganjar".

Lagu yang berisi tentang gambaran sosok Ganjar Pranowo itu sekaligus mengajak pendengar untuk mendukungnya menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang.

Aldys mengakui hal itu sesuai tujuannya menyelenggarakan kegiatan kali ini, yakni memperkenalkan sosok Ganjar kepada generasi muda di Provinsi Jambi, sekaligus meningkatkan prestasi mereka.

"Tujuannya jelas, hari ini kami coba memperkenalkan sosok Pak Ganjar lewat kompetisi antarpelajar atau SMA, masyarakat umum atau instansi. Di mana, harapan kami akhirnya (meningkatkan) prestasi-prestasi khususnya yang ada di Provinsi Jambi oleh anak-anak muda itu sendiri," ujarnya.

Menurut Aldys, kreativitas mereka mendapatkan apresiasi dari para pemuda yang hadir sehingga mereka pun terlihat antusias mengikuti rangkaian pembukaan acara kali ini.