HOME NEWS NUSANTARA

Sandiaga Uno: 60 Persen UMKM di Sumbar Dipimpin Emak-Emak

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:31 WIB
Sandiaga Uno: 60 Persen UMKM di Sumbar Dipimpin Emak-Emak
Sandiaga Uno (Foto: MPI)
A
A
A

PADANG - Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam mengembakan usaha ekonomi di Sumatra Barat sangat besar, hal itu dikatakan saat pembukaan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) di Padang, Jumat (8/9/2023)

“60 persen UMKM di Sumbar dipimpin oleh perempuan,” katanya.

Sumbar sudah mendapat gelar terbaik dalam dunia wisata, dia diganjar World’s Best Halal Tour Operator, World’s Best Halal Destination dan World’s Best Halal Culinary Destination. “Makanannya enak sekali,” kata Sandi.

Dengan visi semangat kedaulatan ketahanan dan gotong royong yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin maka ini mengambil empat topik, bisnis, kepemudaan, kepariwisataan dan emak-emak.

“Untuk membuka peluang yang ada di Indonesia maka perlu dihubungkan dengan pengusaha, saudagar dan pedagang dari dari 24 negara,” katanya.

