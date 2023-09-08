Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Gelar Sosialisasi Cegah Stunting Bareng Ibu-Ibu di Kapuas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:44 WIB
Relawan Ganjar Gelar Sosialisasi Cegah Stunting Bareng Ibu-Ibu di Kapuas
Relawan Ganjar di Kapuas Sulteng (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA -  Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) kembali melakukan kegiatan bermanfaat kepada masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Tengah.

Terbaru, loyalis Ganjar Pranowo itu bersama Dewan Mahasiswa (DEMA) STAI Kuala Kapuas menggelar sosialiasi pencegahan stunting bareng masyarakat yang berada di Desa Anjir Serapat Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Koordinator Wilayah GMC, Rosyid Ridho mengatakan kegiatan tersebut diadakan untuk menumbuhkan kesadaran kepada ibu-ibu dalam menjaga makanan yang sehat dan bergizi.

"Kegiatan sosialisasi stunting ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama para ibu-ibu agar selalu menjaga asupan anak secara baik dengan makanan yang sehat dan bergizi," ungkap M.Rosyid Ridho dalam siaran persnya, Jumat (8/9/2023).

Dia menambahkan kegiatan yang digelar relawan GMC tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Sebab, peserta yang hadir mencapai 50 orang.

Dalam kegiatan tersebut Ganjar Milenial Center juga mengundang pemateri berkompeten di bidangnya. Hal itu bertujuan agar para peserta bisa memahami langsung tentang makanan bergizi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement