Relawan Ganjar Gelar Sosialisasi Cegah Stunting Bareng Ibu-Ibu di Kapuas

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) kembali melakukan kegiatan bermanfaat kepada masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Tengah.

Terbaru, loyalis Ganjar Pranowo itu bersama Dewan Mahasiswa (DEMA) STAI Kuala Kapuas menggelar sosialiasi pencegahan stunting bareng masyarakat yang berada di Desa Anjir Serapat Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Koordinator Wilayah GMC, Rosyid Ridho mengatakan kegiatan tersebut diadakan untuk menumbuhkan kesadaran kepada ibu-ibu dalam menjaga makanan yang sehat dan bergizi.

"Kegiatan sosialisasi stunting ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama para ibu-ibu agar selalu menjaga asupan anak secara baik dengan makanan yang sehat dan bergizi," ungkap M.Rosyid Ridho dalam siaran persnya, Jumat (8/9/2023).

Dia menambahkan kegiatan yang digelar relawan GMC tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Sebab, peserta yang hadir mencapai 50 orang.

Dalam kegiatan tersebut Ganjar Milenial Center juga mengundang pemateri berkompeten di bidangnya. Hal itu bertujuan agar para peserta bisa memahami langsung tentang makanan bergizi.