HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Warga Bubarkan Acara Budaya dan UMKM di Jambi karena Ada Tarian Erotis LGBT

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |19:51 WIB
Viral! Warga Bubarkan Acara Budaya dan UMKM di Jambi karena Ada Tarian Erotis LGBT
Warga hentikan acara budaya dan umkm di Jambi (foto: dok ist)
A
A
A

JAMBI - Sebuah video di media sosial (medsos) mendadak viral setelah sekelompok remaja diduga menari erotis ala LGBT berbalut budaya, dan UMKM di salah satu mal terbesar di kawasan Pasar, Kota Jambi, Jumat (8/9/2023).

Akibatnya, sejumlah ormas pemuda dan agama menghentikan kegiatan tersebut. Bahkan, poster yang besar dan lebar tersebut diturunkan paksa mereka.

Sementara video yang beredar di medsos, memperlihatkan sekelompok remaja pria menari penuh semangat dengan memakai pakaian seksi, tank top wanita dan bercelana pendek. Bahkan, mereka meliuk-liuk seperti menari erotis mengikuti irama musik di area panggung dengan disaksikan pengunjung mal.

Sejumlah ormas pemuda dan agama yang mengetahui kejadian tersebut, langsung menggeruduk dan membubarkan acara tersebut.

"Kami mengutuk keras acara yang dilaksanakan tadi malam. Kami tidak memberi ruang LGBT, waria yang merusak tanah leluhur Jambi," tandasnya, Jumat (8/9/2023).

Sedangkan, salah seorang penyelenggara, Zur Thalib meminta maaf dengan adanya aksi tersebut.

"Aksi tersebut diluar konteks. Mereka bukan LGBT atau waria. Semuanya pria, mereka hanya cosplay ala K-Pop," dalihnya.

Halaman:
1 2
      
