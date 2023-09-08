Hadiri WIES 2023, Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Kembangkan Ekosistem Kewirausahaan

PADANG - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023 di Pangeran Beach Hotel, Jalan Ir. H. Juanda No. 79 Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Bar, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (8/9/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres menegaskan pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan, yaitu dengan regulasi yang mengatur tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Adanya digitalisasi menuntut wirausaha untuk terus meningkatkan kapasitas, serta adaptif dan semakin kreatif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam menciptakan produk dan layanan.

BACA JUGA: Minangkabau Halal Festival 2023 Resmi Dibuka Wapres Maruf Amin

Wapres pun mendukung penuh pembentukan wirausaha berkarakter untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Wirausaha yang berkarakter, sekaligus jeli melihat peluang, dan gigih mengatasi tantangan, akan menggerakkan pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ujar Wapres.

Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, secara khusus Wapres mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan beragam kesempatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengajak kita semua, khususnya negara-negara berkembang, untuk mengoptimalkan segala kesempatan yang mengemuka di tengah begitu menantangnya kondisi ekonomi dan geopolitik global, untuk membangun demokrasi ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, Wapres juga meminta agar ajang WIES 2023 dapat menjadi forum bertukar gagasan dan membangun strategi kemitraan yang kolaboratif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat global.

“Manfaatkan forum untuk bertukar informasi dan gagasan, serta membangun strategi kemitraan yang sinergis dan kolaboratif,” pinta Wapres.