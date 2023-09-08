Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gagal Menanjak, Pikap Bermuatan 4 Orang Terperosok ke Jurang di Bantul

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |22:15 WIB
Gagal Menanjak, Pikap Bermuatan 4 Orang Terperosok ke Jurang di Bantul
Pikap masuk jurang di Bantul (Foto: Erfan Erlin)
BANTUL - Sebuah mobil pikap bermuatan batang pisang terperosok ke dalam jurang sedalam kurang lebih 4 meter di Jalan Pucung-Muntuk, tepatnya di Kalurahan Nglingseng, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Bantul, Jumat (08/09/2023). Mobil itu ditumpangi 3 orang dan sopir yang baru pulang mencari pakan ternak sapi dan padi.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnaya mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.50 WIB. Mobil bernomor polisi AD 9904 UM yang dikemudikan oleh Yoga (33) dengan tiga penumpang yakni Hardiyono (48), Patmi (45) dan Suratinem (45). Keempatnya merupakan warga Kalurahan Temuwuh, Dlingo yang baru pulang mencari pakan ternak hendak pulang dengan melintasi jalanan menanjak dan curam.

“Muatannya cukup banyak, sedangkan tanjakannya cukup curam sehingga mobil tidak kuat menanjak dan terjadi kecelakaan tunggal,” kata Jeffry, Jumat (8/9/2023).

Lanjut Jeffry, mobil tiba-tiba kehilangan tenaga saat berada di tengah tanjakan. Sementara, sopir tidak bisa mengendalikan mobil sehingga mobil berjalan mundur lalu terperosok ke dalam jurang.

Beruntung, meski mobil terguling dan mengalami kerusakan cukup parah di bagian depannya, sopir dan penumpang dinyatakan selamat. Hanya saja, dua orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka patah tulang.

“Satu penumpang dibawa ke RS Panembahan Senopati dan satunya ke RS Nur Hidayah,” ujar Jeffry.

(Arief Setyadi )

      
