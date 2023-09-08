Suami Dicopot dari Jabatannya, Luluk Nuril Nangis Minta Maaf ke Orang Tua Siswi Magang

PROBOLINGGO - Polres Probolinggo melakukan mediasi antara orang tua siswa magang, pihak KDS Probolinggo dan selebgram Luluk Nuril.

Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana menyebut, bakal menindak tegas anggotanya, yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Pasalnya, telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian pada institusinya.

"Sanksi yang bersangkutan, kita akan copot dari jabatan yang sekarang. Dari Polsek kembali ke Polres, kemudian proses sidang kode etik maupun kedisiplinan sementara berjalan," katanya, di SMKN 1 Kota Probolinggo, Rabu (6/9/2023).

Sementara pemilik akun Selebgram Luluk.Nuril yang mempunyai nama asli Luluk Sofiatul Jannah warga Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, menyampaikan permohonan maafnya secara langsung di depan para guru SMKN 1 Kota Probolinggo.

"Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya Probolinggo, karena sudah membuat kegaduhan di Medsos. Saya juga meminta maaf kepada kepala sekolah, alumni sekolah khususnya siswi magang dan pihak management KDS store," ucapnya dengan berderai air mata.