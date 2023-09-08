Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pengelola Tegaskan Foto Prewedding yang Sebabkan Kebakaran Tak Mengantongi Izin

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |16:34 WIB
Pengelola Tegaskan Foto <i>Prewedding</i> yang Sebabkan Kebakaran Tak Mengantongi Izin
Prewedding yang sebabkan kebakaran di Gunung Bromo/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

MALANG - Wisatawan yang melakukan sesi pemotretan prewedding hingga mengakibatkan kebakaran lahan di Gunung Bromo ternyata tidak memiliki izin.

Sebab dari hasil penyelidikan kepolisian dan pemeriksaan sejumlah saksi - saksi, termasuk wisatawan yang terlibat mereka tidak memiliki izin resmi dengan mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi).

 BACA JUGA:

Bahkan informasi yang dihimpun dari pengelola kawasan Gunung Bromo Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) keenamnya hanya mengantongi tiket masuk biasa sebagai wisatawan pada umumnya.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana menyatakan, masih akan mendalami status lima orang wisatawan lainnya pasca penetapan tersangka satu manager event organizer (EO) prewedding berinisial AWE yang dianggap bertanggung jawab.

 BACA JUGA:

"Kami masih terus mengkaji peran kelima saksi lainnya, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka," ucap Wisnu Wardana, dikonfirmasi pada Jumat (8/9/2023).

Secara terpisah Kepala Seksi (Kasi) Wilayah I BB-TNBTS Didit Sulistyo mengungkapkan, bila pelanggaran yang dilakukan keenam wisatawan yang masuk di Gunung Bromo itu cukup banyak.

Selain jelas menyebabkan kebakaran lahan, ternyata mereka juga tidak membawa Simaksi, sebagai cara untuk mengadakan kegiatan khusus di dalam kawasan TNBTS.

"Berlipat pelanggaran mereka. Karena itu kami meminta kepada pihak kepolisian agar (mereka) dihukum secara proporsional agar ke depan ada efek jera. Capek kami, kasihan petugas lain yang tidak tidur gara-gara ulah mereka ini," tegas Didit.

Sebelumnya diberitakan, kawasan Wisata Gunung Bromo kembali ditutup total sejak Rabu malam (7/9/2023) kemarin pukul 22.00 WIB, pasca ada kebakaran di lahan Bukit Teletubbies pada Blok Savana Bukit Watangan. Diduga kebakaran akibat adanya aktivitas wisatawan yang menyalakan flare saat foto prewedding di kawasan Bukit Teletubbies.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement