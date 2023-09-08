Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sopir Truk di Pamekasan Tewas Ditusuk OTK

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |16:39 WIB
Sopir Truk di Pamekasan Tewas Ditusuk OTK
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PAMEKASAN - Seorang sopir truk dan kernet ditusuk oleh pengendara motor yang belum diketahui identitasnya, di Jalan Raya Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, pada Kamis 7 Sseptember 2023, pukul 12.50 WIB.

Akibat kejadian itu, sopir Imam (43) warga Batu Putih, Sumenep, tewas sedangkan kernet Iwan (28) mengalami luka parah dan dirujuk ke RSUD Pamekasan.

Kasi Humas Polres Pamekasan, Iptu Sri Sugiarto mengatakan, korban mengalami luka dan ada yang meninggal di lokasi kejadian.

"Sopir luka-luka di bagian kepala, lengan, bahu, dada dan meninggal di lokasi. Sedangkan kernet luka di punggung dan bahu dilarikan Rumah Sakit Pamekasan," kata Sri kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

Menurutnya, pihaknya belum bisa memastikan motif dari penganiayaan itu. Sebab, pelaku berhasil kabur dan masih dalam pengejaran.

"Pelaku masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Pamekasan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement