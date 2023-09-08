Sopir Truk di Pamekasan Tewas Ditusuk OTK

PAMEKASAN - Seorang sopir truk dan kernet ditusuk oleh pengendara motor yang belum diketahui identitasnya, di Jalan Raya Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, pada Kamis 7 Sseptember 2023, pukul 12.50 WIB.

Akibat kejadian itu, sopir Imam (43) warga Batu Putih, Sumenep, tewas sedangkan kernet Iwan (28) mengalami luka parah dan dirujuk ke RSUD Pamekasan.

Kasi Humas Polres Pamekasan, Iptu Sri Sugiarto mengatakan, korban mengalami luka dan ada yang meninggal di lokasi kejadian.

"Sopir luka-luka di bagian kepala, lengan, bahu, dada dan meninggal di lokasi. Sedangkan kernet luka di punggung dan bahu dilarikan Rumah Sakit Pamekasan," kata Sri kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

Menurutnya, pihaknya belum bisa memastikan motif dari penganiayaan itu. Sebab, pelaku berhasil kabur dan masih dalam pengejaran.

"Pelaku masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Pamekasan," pungkasnya.

(Awaludin)