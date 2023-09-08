Gegara Buang Puntung Rokok Sembarangan, Toko Bangunan di Sukabumi Ludes Terbakar

SUKABUMI - Sebuah toko bahan bangunan di Jalan Raya Baros, Kampung Nangela, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, ludes terbakar pada Jumat (8/9/2023) sekira pukul 13.30 WIB.

Kejadian tersebut terjadi sekira saat toko sedang tutup tidak melakukan aktivitas jual beli, pemilik toko bangunan menduga api berasal dari puntung rokok, hal tersebut karena pada titik pertama api muncul itu tidak ada kabel atau aliran listrik.

Anak pemilik toko bangunan, Nurmila Rahman (36 tahun) mengatakan berdasarkan keterangan orang tuanya yang mengetahui kejadian tersebut dari awal, diketahui api mulai muncul di bangunan sebelah timur, pada bagian tempat penyimpanan kayu.

"Sekitar jam 13.30 WIB, kalau kata yang laporan dari sana, dari ujung (awalnya) apinya (bangunan sebelah timur), kalau kata yang tau itu kan nggak ada listrik yah di ujung sana, jadi mungkin dari puntung rokok, kebetulan hari ini tutup," ujar Nurmila kepada MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi, Ujang Rustiandi mengatakan usai mendapat laporan dari warga, pihaknya langsung terjun ke lokasi kejadian.

"Saat itu langsung kita kerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran langsung kita kerahkan ke lokasi, untuk dugaannya mungkin karena di atas bangunan ini ada perlintasan orang atau gang, diduga ada yang buang puntung rokok," ujar Ujang.