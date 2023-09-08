Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Duh, Pemuda Ini Tertangkap Basah Curi Celana Dalam Wanita untuk Nonton Film Porno

Erwin Eka Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:08 WIB
Duh, Pemuda Ini Tertangkap Basah Curi Celana Dalam Wanita untuk Nonton Film Porno
Pencuri celana dalam wanita ditangkap/Foto: Erwin Eka
A
A
A

 

PINRANG - Aksi tidak senonoh dilakukan oleh seorang pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terbongkar saat terciduk warga mencuri pakaian dalam milik wanita, yang akan digunakannya untuk nonton film porno.

AD (23), pemuda asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, nyaris dihajar massa usai terciduk mencuri pakaian dalam wanita di lingkunganTtonro Saddang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

 BACA JUGA:

Usai ditangkap warga, pelaku langsung diamankan polisi ke kantor Polsek Tiroang bersama barang bukti 4 buah pakaian dalam, yakni celana dalam dan bra wanita.

Pengakuan pelaku kepada polisi dirinya nekat mencuri celana dalam untuk digunakan membangkitkan gairah seksual saat nonton film porno.

 BACA JUGA:

"Dia melakukan pencurian pakaian wanita, celana dalam dan BH. Alasannya, pakaian dalam itu setelah menonton (porno) dan lihat celana dalam napsunya semakin tinggi," kata Kapolsek Tiroang, Iptu Kisman.

Halaman:
1 2
      
