Perkuat Barisan, DPD Rumah Jokowi Sumsel For Ganjar Diresmikan

PALEMBANG - Struktur pengurus Dewan Pengelola Daerah (DPD) Rumah Jokowi (RJ) Sumatera Selatan (Sumsel) dan kantor sekretariat yang berlokasi di Jalan Hang Tuah nomor 12 A Talang Semut kota Palembang, telah resmi dibentuk.

Ketua Umum RJ, Yongki Jonacta mengatakan, bahwa tujuan dibentuknya Rumah Jokowi tersebut untuk melakukan konsolidasi, dan ini adalah visi dari rumah Jokowi untuk memastikan kemenangan For Ganjar (4G).

"Kemenangan itu sudah didepan pintu, sasarannya adalah bahwa kita akan berkomunikasi, mensupport agar proses persiapan menghadapi tantangan global sebagai bentuk persiapan kita menghadapi Pemilihan Presiden 2024," ujar Yongki, Jumat (8/9/2023).

Sementara itu Ketua DPD RJ Sumsel, Bernadde Suzanna Langotukan menambahkan, dengan diresmikannya RJ tersebut pihaknya memiliki program kerja jangka pendek yakni membenahi dan melengkapi struktur di tingkat kabupaten/kota.

"Jadi kita akan memberikan data-data yang pasti bahwa anggota rumah Jokowi di Sumsel itu tidak double ID card, member kita satu orang satu member," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )