HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Serahkan Rebana ke Kelompok Sholawat di Kalipare Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |06:50 WIB
Bacaleg Perindo Serahkan Rebana ke Kelompok Sholawat di Kalipare Malang
Bacaleg Perindo Christophorus Taufik serahkan rebana ke kelompok sholawat Kalipare, Malang (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal Christophorus Taufik bersilaturahmi dengan puluhan warga di Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedatangan Christ, sapaan akrabnya disambut hangat oleh warga pada Jumat malam (8/9/2023).

Pada pertemuan yang diadakan di rumah Ketua DPC Partai Perindo Kecamatan Kalipare, Bacaleg DPR RI Dapil Jatim V Partai Perindo itu didampingi oleh Sekretaris DPD Kabupaten Malang Bagyo Sulaksono.

Selain bersilaturahmi, Christ yang diusung partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga berinteraksi dan berdiskusi dengan beberapa masyarakat. Para warga berbincang cukup hangat di tengah suhu udara Kabupaten Malang yang dingin di malam hari.

Pada kesempatan itu, Partai Perindo yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo juga memberikan seperangkat alat rebana. Peralatan rebana itu diberikan secara simbolis ke warga oleh Christophorus Taufik dan Bagyo Sulaksono, selaku Sekretaris DPD Perindo Malang.

Christ menuturkan, kegiatan ini merupakan kegiatan silaturahmi sekaligus menyambung komunikasi. Apalagi sebenarnya komunitas keagamaan di Kalipare, Kabupaten Malang, juga sudah berjalan cukup lama dengan kegiatan rutin yang diadakan.

"Sebenarnya kita cuma pengen ikut berpartisipasi dan yang membuka tali silaturahmi dan melakukan silaturahmi dengan komunikasi lebih intens lagi mulai dari hari ini," ucap Christophorus Taufik.

Halaman:
1 2
      
