Warga Kalipare Malang Senang Dapat Perangkat Rebana dari Bacaleg Perindo

MALANG - Warga di Dusun Krajan, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur menyambut bahagia pemberian peralatan rebana dari Partai Perindo. Penyerahan perangkat rebana sendiri diberikan di rumah DPC Partai Perindo Kecamatan Kalipare, pada Jumat malam (8/9/2023).

Sugiyanto salah satu warga menyebut, ada sebanyak 35 warga yang kerap mengikuti kegiatan sholawatan yang diiringi berlatih rebana. Para warga ini tergabung dalam Jamaah Diba' Krajan Satu Kalipare.

"Seminggu sekali kegiatannya rutin, ada sholawatan setiap acara ada diba'annya," ucap Sugiyanto.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Serahkan Rebana ke Kelompok Sholawat di Kalipare Malang

Menurutnya, selama ini komunitas jamaah sholawat ini belum mempunyai peralatan rebana sendiri. Alhasil, saat melakukan kegiatan kerap kali meminjam perangkat rebana. "Sebelumnya minjam, karena kita tidak ada alatnya," kata dia.

Ia pun bersyukur Partai Perindo melalui Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Jatim V Partai Perindo, Christophorus Taufik memberikan bantuan peralatan rebana. Hal ini juga membuktikan bahwa Partai Perindo peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kita ucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada tim dari Perindo, untuk kelanjutannya semoga tiba ini bisa bermanfaat untuk warga sini," ujarnya.