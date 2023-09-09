Advertisement
Bacaleg DPRD Manado, Patrisia Debora Nussy Berikan Bantuan Gerobak ke Pedagang Kecil

Subhan Sabu , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:08 WIB
Bacaleg DPRD Manado, Patrisia Debora Nussy Berikan Bantuan Gerobak ke Pedagang Kecil
Bacaleg Perindo Patrisia Debora Nussy berikan gerobak ke pedagang kecil (Foto: Subhan Sabu)
A
A
A

MANADO - Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bakal calon presiden (Bacapres) Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bakal Caleg (Bacaleg) DPRD Kota Manado Dapil Wenang Wanea, Patrisia Debora Nussy yang memberikan bantuan gerobak kepada Bobby Lukas, salah satu pedagang kecil di Kota Manado.

Bantuan tersebut, kata Patrisia menjawab kerinduannya yang bercita-cita ingin membantu semua masyarakat yang membutuhkan bantuannya.

"Syukur selalu saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya yakin dan percaya semua berkat yang Tuhan telah berikan yang ada pada saya itu hanya karena kemurahan Tuhan," kata Patrisia, Jumat (8/9/2023).

Menjawab kerinduannya untuk senantiasa membantu masyarakat itu ditunjukkan Patrisia dengan memberikan bantuan bagi orang di lingkungan terdekatnya terlebih dahulu berupa bantuan gerobak dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Pertama Saya tunjukkan di lingkungan sekitar saya terutama untuk bapak Bobby Lukas yang merupakan tetangga yang paling dekat dengan kami yang sangat membutuhkan yang rindu berusaha dan ingin maju dan membutuhkan fasilitasnya dan kami berusaha untuk mewujudkan fasilitas untuk mempunyai gerobak baru," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
