Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadiri Penyerahan Gerobak, Ketua DPW Perindo Sulut Optimis Raih Satu Fraksi di DPRD Manado

Subhan Sabu , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:18 WIB
Hadiri Penyerahan Gerobak, Ketua DPW Perindo Sulut Optimis Raih Satu Fraksi di DPRD Manado
Partai Perindo berikan gerobak ke pedagang kecil di Manado (Foto: Subhan Sabu)
A
A
A

MANADO - Ketua DPW Perindo Sulut, Jaclyn Ivana Koloay menghadiri penyerahan gerobak kepada Bobby Lukas, salah satu pelaku UMKM di Kota Manado yang diberikan oleh Caleg DPRD Kota Manado Dapil Wenang Wanea, Patrisia Debora Nussy.

Ke depannya, kata Jaclyn, Partai Perindo pastinya akan ada lebih lagi untuk bantuan-bantuan termasuk untuk UMKM yang akan diberikan oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Harapannya yang ada di Kota Manado ini bahwa Partai Perindo bisa memberikan dampak bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Manado," kata Ketua DPW Perindo Sulut, Jaclyn Ivana Koloay, Jumat (8/9/2023).

Ketua DPW Perindo Sulut juga berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu akan meraih hasil yang maksimal di Pemilu 2024 nanti.

"Harapannya bahwa Partai Perindo akan menjadi satu fraksi utuh dan mendapat pimpinan dewan DPRD kota Manado," ujarnya.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Manado Revani Parasan menambahkan bahwa Partai Perindo bersyukur karena memiliki Caleg yang luar biasa, caleg yang potensi dan caleg yang mau memperhatikan akan kebutuhan masyarakat

"Artinya kita sebagai pengurus dan simpatisan bahkan juga semua yang ada tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada caleg Patrisia yang sangat memperhatikan akan kebutuhan daripada masyarakat," ucap Revani Parasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement