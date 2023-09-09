Hadiri Penyerahan Gerobak, Ketua DPW Perindo Sulut Optimis Raih Satu Fraksi di DPRD Manado

Partai Perindo berikan gerobak ke pedagang kecil di Manado (Foto: Subhan Sabu)

MANADO - Ketua DPW Perindo Sulut, Jaclyn Ivana Koloay menghadiri penyerahan gerobak kepada Bobby Lukas, salah satu pelaku UMKM di Kota Manado yang diberikan oleh Caleg DPRD Kota Manado Dapil Wenang Wanea, Patrisia Debora Nussy.

Ke depannya, kata Jaclyn, Partai Perindo pastinya akan ada lebih lagi untuk bantuan-bantuan termasuk untuk UMKM yang akan diberikan oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Harapannya yang ada di Kota Manado ini bahwa Partai Perindo bisa memberikan dampak bagi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Manado," kata Ketua DPW Perindo Sulut, Jaclyn Ivana Koloay, Jumat (8/9/2023).

Ketua DPW Perindo Sulut juga berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu akan meraih hasil yang maksimal di Pemilu 2024 nanti.

"Harapannya bahwa Partai Perindo akan menjadi satu fraksi utuh dan mendapat pimpinan dewan DPRD kota Manado," ujarnya.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Manado Revani Parasan menambahkan bahwa Partai Perindo bersyukur karena memiliki Caleg yang luar biasa, caleg yang potensi dan caleg yang mau memperhatikan akan kebutuhan masyarakat

"Artinya kita sebagai pengurus dan simpatisan bahkan juga semua yang ada tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada caleg Patrisia yang sangat memperhatikan akan kebutuhan daripada masyarakat," ucap Revani Parasan.